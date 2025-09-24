Pape Matar Sarr : “Le Sénégal doit gagner pour garder la tête du groupe”





Le milieu de terrain des Lions, Pape Matar Sarr, a affirmé jeudi que l’équipe nationale du Sénégal aborde avec détermination son duel face au Soudan du Sud, prévu vendredi, dans le cadre de l’avant-dernière journée des éliminatoires du Mondial 2026.



“Rien n’est encore acquis. Les deux prochains matchs seront décisifs, et nous devons tout faire pour garder la première place du groupe. C’est une source de motivation pour nous”, a déclaré le joueur en conférence de presse à Juba, capitale du Sud Soudan.



Actuellement leaders du Groupe B avec 18 points, les Lions devancent de deux unités la République démocratique du Congo (RDC). Une victoire vendredi permettrait au Sénégal de se rapprocher d’une quatrième participation à la Coupe du monde, la troisième consécutive.



“Ce ne sera pas un match facile, mais nous devons rester concentrés. Je représente mon pays avant tout. Sur le terrain, je ne pense pas à Tottenham, mais au Sénégal. La qualification est notre priorité”, a ajouté Pape Matar Sarr, déterminé à poursuivre la belle série des Lions.

