Panne majeure chez Amazon Web Services : des millions d’utilisateurs touchés à travers le monde

L'Actualité au Sénégal

Rédigé le Mardi 21 Octobre 2025 à 08:22


Une panne importante sur les serveurs américains d’Amazon Web Services (AWS) a perturbé lundi de nombreux services en ligne, dont Snapchat, Fortnite, Netflix et Airbnb, soulignant la forte dépendance mondiale au cloud d’Amazon.


Une panne majeure survenue lundi au sein des serveurs américains d’Amazon Web Services (AWS), première plateforme mondiale de cloud computing, a provoqué de fortes perturbations sur de nombreux services, jeux et applications en ligne tels que Snapchat, Fortnite, Airbnb, Reddit ou encore Zoom.

La panne, détectée peu après 7h00 GMT dans un centre AWS situé en Virginie, près de Washington, a rapidement mis en évidence la dépendance mondiale aux infrastructures des grands groupes technologiques américains.

Si la situation semblait se stabiliser vers 10h30 GMT, AWS indiquant que « la plupart des opérations fonctionnaient normalement », de nouvelles perturbations ont été signalées dans l’après-midi. Selon Downdetector, plusieurs entreprises ont encore subi des dysfonctionnements, parmi lesquelles Netflix, Delta Airlines et le jeu Battlefield.

Dans un premier temps, AWS avait attribué la panne à un problème de DNS, le système qui oriente les requêtes Internet. Mais la société a ensuite évoqué une défaillance plus profonde liée à un sous-système interne chargé de surveiller le fonctionnement des répartiteurs de charge réseau, sans en préciser l’origine exacte.

Cette situation relance le débat sur la forte concentration du marché du cloud, dominé par AWS, qui détient près d’un tiers du marché mondial, loin devant Microsoft Azure et Google Cloud, selon Synergy Research Group.

Des experts soulignent les risques liés à cette dépendance. Pour Junade Ali, spécialiste en cybersécurité à l’IET au Royaume-Uni, cet incident « met en évidence les défis liés à la dépendance envers des fournisseurs étrangers ».
De son côté, l’analyste Michael Hewson estime qu’« externaliser toute l’infrastructure essentielle à quelques acteurs tiers » comporte des risques, tandis que Gadjo Sevilla d’EMarketer avertit qu’une telle dépendance « menace la confiance des clients et la réputation des marques ».

Cette panne rappelle celle de juillet 2024, causée par une mise à jour défectueuse du groupe CrowdStrike, qui avait paralysé des millions d’appareils sous Windows et provoqué une perturbation mondiale sans précédent.



Actualité à Thiès

Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop

Lat Soukabé Fall - 20/10/2025 - 0 Commentaire
Une forte émotion et une ferveur religieuse ont marqué la cérémonie de pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone, ce week-end, à Sampathé, dans la région de Thiès. L’événement a...

Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants

Lat Soukabé Fall - 17/10/2025 - 0 Commentaire
À Thiès, le mot d’ordre de grève lancé par le G7 est massivement respecté, presque tous les élèves étant libérés. M. Kanté, membre de l’administration du Cem Mamadou Diaw, confirme : « Les classes...

Actualités

And Gueusseum relance la mobilisation : un préavis de grève déposé du 19 novembre 2025 au 20 mai 2026

- 21/10/2025 - 0 Commentaire
L’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) And Gueusseum a déposé un préavis de grève couvrant six mois pour exiger le respect de ses engagements non tenus par l’État, notamment sur les...

Un drame conjugal à Sédhiou : une femme tuée par son mari sous fond de jalousie

- 21/10/2025 - 0 Commentaire
À Sédhiou, un mari a battu à mort son épouse qu’il soupçonnait à tort d’adultère avant de fuir en Gambie. Il a été arrêté après dix jours de traque et remis aux autorités sénégalaises.   Un...
