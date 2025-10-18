Panne majeure chez Amazon Web Services : des millions d’utilisateurs touchés à travers le monde





Une panne majeure survenue lundi au sein des serveurs américains d’Amazon Web Services (AWS), première plateforme mondiale de cloud computing, a provoqué de fortes perturbations sur de nombreux services, jeux et applications en ligne tels que Snapchat, Fortnite, Airbnb, Reddit ou encore Zoom.



La panne, détectée peu après 7h00 GMT dans un centre AWS situé en Virginie, près de Washington, a rapidement mis en évidence la dépendance mondiale aux infrastructures des grands groupes technologiques américains.



Si la situation semblait se stabiliser vers 10h30 GMT, AWS indiquant que « la plupart des opérations fonctionnaient normalement », de nouvelles perturbations ont été signalées dans l’après-midi. Selon Downdetector, plusieurs entreprises ont encore subi des dysfonctionnements, parmi lesquelles Netflix, Delta Airlines et le jeu Battlefield.



Dans un premier temps, AWS avait attribué la panne à un problème de DNS, le système qui oriente les requêtes Internet. Mais la société a ensuite évoqué une défaillance plus profonde liée à un sous-système interne chargé de surveiller le fonctionnement des répartiteurs de charge réseau, sans en préciser l’origine exacte.



Cette situation relance le débat sur la forte concentration du marché du cloud, dominé par AWS, qui détient près d’un tiers du marché mondial, loin devant Microsoft Azure et Google Cloud, selon Synergy Research Group.



Des experts soulignent les risques liés à cette dépendance. Pour Junade Ali, spécialiste en cybersécurité à l’IET au Royaume-Uni, cet incident « met en évidence les défis liés à la dépendance envers des fournisseurs étrangers ».

De son côté, l’analyste Michael Hewson estime qu’« externaliser toute l’infrastructure essentielle à quelques acteurs tiers » comporte des risques, tandis que Gadjo Sevilla d’EMarketer avertit qu’une telle dépendance « menace la confiance des clients et la réputation des marques ».



Cette panne rappelle celle de juillet 2024, causée par une mise à jour défectueuse du groupe CrowdStrike, qui avait paralysé des millions d’appareils sous Windows et provoqué une perturbation mondiale sans précédent.

