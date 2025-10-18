Kolda : appel à la mobilisation contre la fièvre de la vallée du Rift





Le directeur régional de l’élevage et des productions animales de Kolda, Mamadou Lamine Diallo, a appelé, ce mardi, les acteurs du secteur à s’impliquer davantage dans la prévention et la sensibilisation contre la fièvre de la vallée du Rift.



« La maladie de la fièvre de la vallée du Rift concerne directement le monde de l’élevage. Il est temps de sensibiliser sur les mesures préventives à adopter, tout en réfléchissant à des solutions durables face aux conflits entre agriculteurs et éleveurs », a-t-il déclaré.



Il s’exprimait en marge de la cérémonie d’ouverture d’un atelier de deux jours consacré au renforcement des capacités des leaders locaux membres du Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal (CNMDE). L’événement a réuni des participants venus des régions de Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Fatick et Kaolack.



Mamadou Lamine Diallo a salué cette initiative du CNMDE, estimant qu’elle contribue à mieux outiller les acteurs du secteur face aux défis sanitaires et sociaux.



Le président de l’association des éleveurs de Kolda, Mamadou Baldé, a pour sa part souligné que le thème de la rencontre — leadership et développement organisationnel — permettra d’aborder la question de la fièvre de la vallée du Rift et celle de la cohabitation entre éleveurs et agriculteurs, à l’approche de la fin de l’hivernage et de la période des récoltes.



Selon lui, la rencontre offre aussi un espace d’échanges sur les tensions récurrentes entre agriculteurs et éleveurs, ainsi que sur l’implication des jeunes dans la filière. « Face à la fièvre de la vallée du Rift, qui sévit actuellement dans six des quatorze régions du pays, nous devons intensifier la sensibilisation pour réduire les risques de propagation », a ajouté M. Baldé.



Présent à la cérémonie, le directeur régional de l’élevage a insisté sur la nécessité d’intégrer la sensibilisation dans toutes les actions menées sur le terrain. Il a rappelé que, bien que la région de Kolda soit encore épargnée, une vigilance accrue est maintenue sur les mouvements du bétail, notamment dans les zones de passage vers les marchés hebdomadaires de Diaobé et Saré Yoba, réputés pour leur dimension sous-régionale.



aps

