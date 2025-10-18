Bassirou Diomaye Faye et William Ruto scellent un accord d’exemption de visa entre le Sénégal et le Kenya





Dans le cadre de sa première visite officielle en République du Kenya, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a été reçu, ce mardi 21 octobre 2025, à la State House de Nairobi par son homologue, le président William Samoei Ruto. Une rencontre placée sous le signe du renforcement des relations bilatérales et de la coopération panafricaine.



Les deux chefs d’État ont eu des entretiens de haut niveau portant sur plusieurs sujets d’intérêt commun. Ils ont salué la convergence de leurs positions sur les grandes questions régionales et internationales, tout en mettant en avant l’excellence des liens d’amitié entre le Sénégal et le Kenya.



Parmi les principaux domaines abordés figuraient la paix et la sécurité, le commerce, les transports aériens, l’éducation, l’innovation, le sport, le tourisme, l’agriculture, la santé et le développement durable. Les deux pays ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur collaboration dans ces secteurs au cours des prochaines années.



L’un des moments forts de cette visite a été la signature d’un accord d’exemption de visa entre le Sénégal et le Kenya. À partir de cette signature, les citoyens des deux pays pourront séjourner sans visa pendant une durée maximale de 90 jours. Un acte fort en faveur de la mobilité intra-africaine, de l’intégration régionale et du rapprochement des peuples.



La rencontre s’est conclue par un déjeuner officiel offert par le président William Ruto en l’honneur de son homologue sénégalais.



À travers cette visite, Dakar et Nairobi réaffirment leur engagement à bâtir un partenariat solide et à contribuer ensemble à l’émergence d’une Afrique souveraine, unie et prospère.

