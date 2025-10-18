Nouvelle disparition inquiétante d’un jeune Sénégalais au Ghana : une mère lance un appel à l’aide





Une mère de famille, submergée par l’angoisse, a lancé un appel à l’aide pour retrouver son fils, porté disparu au Ghana. Cette disparition, qui s’apparente à un possible kidnapping, intervient dans un climat déjà tendu après la tragédie ayant coûté la vie au footballeur sénégalais Cheikh Touré.



Dans un témoignage recueilli par nos confrères de Kawtef, la mère du jeune garçon a raconté les circonstances qui ont conduit son fils à se rendre au Ghana. Son récit, empreint d’émotion, traduit la détresse d’une famille suspendue à la moindre information concernant le sort de leur enfant.



Selon nos informations, ce cas n’est malheureusement pas isolé. Il rappelle notamment la disparition d’Alassane Diallo, un jeune footballeur prometteur originaire de Pikine, volatilisé au Ghana après avoir quitté le Sénégal en juillet pour rejoindre un prétendu centre de formation, le Njaccaar Sports Center. Sa famille, qui avait versé près de 1 200 000 francs CFA pour de prétendus « frais urgents », a perdu tout contact avec lui depuis.



Cette nouvelle disparition fait écho à l’affaire Cheikh Touré, un autre jeune footballeur sénégalais tué au Ghana par de faux agents recruteurs. Son corps avait été retrouvé dans un hôpital de la région d’Ashanti, à environ 250 kilomètres d’Accra. Ces drames à répétition accentuent la psychose autour des réseaux d’escrocs exploitant les rêves des jeunes sportifs africains.

