L'Actualité au Sénégal

Zac Mbao : 13 personnes arrêtées dans une vaste affaire d’escroquerie liée au système QNET


Rédigé le Mardi 21 Octobre 2025 à 20:16 | Lu 49 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le commissariat d’arrondissement de Zac Mbao a démantelé un réseau présumé d’escrocs opérant sous la bannière du système QNET, une société régulièrement citée dans des affaires similaires à travers le Sénégal. Treize individus ont été interpellés puis déférés devant le parquet pour escroquerie présumée.


Zac Mbao : 13 personnes arrêtées dans une vaste affaire d’escroquerie liée au système QNET

Tout est parti de la plainte d’un jeune homme, recruté dans le cadre d’une activité soi-disant lucrative. Selon la victime, les recruteurs lui avaient promis des gains importants à condition de verser une somme initiale de 450 000 F CFA, censée représenter des “frais d’adhésion” au programme.

Méfiant, l’oncle de la victime a décidé d’en savoir plus. Il s’est rendu sur les lieux indiqués, dans la zone de Zac Mbao, où il a réussi à identifier et à interpeller l’un des présumés escrocs avant de le conduire lui-même au commissariat d’arrondissement.

 

À l’issue de sa première audition, le suspect a nié avoir encaissé l’argent. Mais les investigations ont permis de remonter la chaîne du réseau, menant les policiers jusqu’à la cité Sonatel de Zac Mbao, où se trouvaient plusieurs de ses complices.
En tout, treize personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette opération.

Les suspects se sont présentés comme “employés de QNET”, une entreprise de marketing relationnel souvent accusée d’utiliser des méthodes proches du système de pyramide financière. Plusieurs objets ont été saisis sur les lieux et placés sous scellés dans le cadre de la procédure.

 

Cette nouvelle affaire relance le débat autour du modèle économique de QNET, régulièrement pointé du doigt au Sénégal et dans d’autres pays africains. De nombreux jeunes, séduits par la promesse d’un enrichissement rapide, se retrouvent souvent pris dans un engrenage d’endettement ou d’escroquerie.

Les autorités appellent à la vigilance et rappellent que toute activité commerciale impliquant un versement initial obligatoire sans garantie réelle de produit ou de service doit susciter la plus grande prudence.



Lat Soukabé Fall

Actualité à Thiès

Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop

Lat Soukabé Fall - 20/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop
Une forte émotion et une ferveur religieuse ont marqué la cérémonie de pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone, ce week-end, à Sampathé, dans la région de Thiès. L’événement a...

Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants

Lat Soukabé Fall - 17/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants
À Thiès, le mot d’ordre de grève lancé par le G7 est massivement respecté, presque tous les élèves étant libérés. M. Kanté, membre de l’administration du Cem Mamadou Diaw, confirme : « Les classes...

Actualités

Bassirou Diomaye Faye et William Ruto scellent un accord d’exemption de visa entre le Sénégal et le Kenya

- 21/10/2025 - 0 Commentaire
Bassirou Diomaye Faye et William Ruto scellent un accord d’exemption de visa entre le Sénégal et le Kenya
En visite officielle au Kenya, le président Bassirou Diomaye Faye et son homologue William Ruto ont signé un accord d’exemption de visa de 90 jours, marquant une nouvelle étape dans les relations...
