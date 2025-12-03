Accident grave à Thiès : un scooter heurté par un taxi, la population réclame des dos d’âne

Selon des témoins présents sur les lieux, le taximan n’aurait pas respecté le code de la route, ce qui serait à l’origine de la collision. Les forces de l’ordre se sont rapidement rendues sur place pour sécuriser la zone et effectuer les premières constatations, tandis qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les responsabilités exactes.



Les riverains de cette zone très fréquentée ont exprimé leur mécontentement et leur inquiétude face à la dangerosité de ce croisement. Plusieurs habitants ont souligné que des excès de vitesse sont fréquents et que des accidents se produisent régulièrement.



En conséquence, la population réclame l’installation urgente de dos d’âne et d’une meilleure signalisation afin de prévenir d’autres drames. « Ce croisement est devenu un véritable piège pour les deux-roues et les piétons. Il faut agir avant qu’il ne soit trop tard », a déclaré un habitant.



Les habitants interpellent désormais la mairie et les autorités locales pour qu’elles mettent en place des mesures de sécurité routière adaptées, notamment des ralentisseurs, une meilleure signalisation et une surveillance renforcée.



En attendant les conclusions officielles de l’enquête, cet accident rappelle une nouvelle fois la nécessité de sensibiliser les conducteurs et de sécuriser les axes routiers à risque dans la ville de Thiès.

