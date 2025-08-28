Pambal – Le maire Lamane Thiaw tire la sonnette d’alarme avant le Gamou

Selon l’édile, si la rénovation de la route a amélioré la fluidité et le confort des déplacements, elle a également entraîné une hausse inquiétante de la vitesse et des comportements dangereux. Les accidents sur cet axe sont devenus plus fréquents, en particulier avec l’augmentation du trafic et la présence de nombreux piétons lors des grandes cérémonies religieuses.

« Nous devons rester vigilants, surtout en période de Gamou. Cette route est vitale pour nos populations et pour le développement économique local, mais elle peut devenir mortelle si nous ne prenons pas les précautions nécessaires », a déclaré le maire.

Pour prévenir les drames, Lazar Lamane Thiaw appelle l’État à renforcer ses efforts et propose plusieurs mesures concrètes :

Installation de dos d’âne à des points stratégiques pour ralentir la circulation,

Création ou réhabilitation de trottoirs pour sécuriser les piétons,

Renforcement des contrôles routiers avec une présence accrue des forces de sécurité,

Campagnes de sensibilisation auprès des automobilistes et des conducteurs de motos.

Le maire insiste sur l’importance de la responsabilité individuelle des usagers. Selon lui, les conducteurs doivent respecter les limitations de vitesse, céder le passage aux piétons et éviter toute conduite dangereuse, surtout dans les zones très fréquentées pendant le Gamou.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte plus large de prévention des accidents routiers dans la région, où les infrastructures ont connu une amélioration rapide mais où la sensibilisation et le contrôle restent encore insuffisants. Le maire prévoit également une collaboration étroite avec les forces de sécurité locales et les associations communautaires pour veiller à ce que la fête religieuse se déroule sans incidents graves.

« Notre objectif est clair : assurer la sécurité de tous, protéger les vies humaines et faire en sorte que cette route soit un facteur de développement et non une source de drames », conclut Lazar Lamane Thiaw.