PSG - Auxerre : Paris s'impose et rend hommage au Ballon d'or de Dembélé... Revivez le match avec nous


Rédigé le Samedi 27 Septembre 2025 à 22:04 | Lu 30 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Paris s'est imposé (2-0) grâce à ses défenseurs centraux, Zabarnyi et Beraldo, mais a perdu Kavratskhelia (et peut-être Vitinha) sur blessure


Le Paris Saint-Germain a décroché un succès solide (2-0) ce soir, grâce à ses défenseurs centraux Zabarnyi et Beraldo, tous deux buteurs. Une performance défensive transformée en force offensive, qui permet au club de la capitale de signer une victoire précieuse.

Mais cette soirée a aussi laissé un goût amer. Khvicha Kvaratskhelia, touché en première période, a dû céder sa place sur blessure. Vitinha, lui aussi, a quitté la pelouse en grimaçant, suscitant l’inquiétude du staff parisien. Deux coups durs alors que le PSG enchaîne les matchs à un rythme effréné.

Luis Enrique devra croiser les doigts avant les examens médicaux attendus dans les prochaines heures.



Lat Soukabé Fall

