P. Diddy condamné à quatre ans de prison pour transport de personnes à des fins de prostitution

Ce vendredi 3 octobre 2025, la justice américaine a condamné le magnat du hip-hop P. Diddy à quatre ans et deux mois de prison, ainsi qu’à une amende de 500 000 de dollars (environ 426 000 €), pour des faits de transport de personnes à des fins de prostitution. Après deux mois de procès retentissant à New York, il avait été déclaré en juillet non coupable de trafic sexuel et d’association de malfaiteurs par les jurés, lui évitant l’emprisonnement à perpétuité. Il a envoyé une lettre adressée au juge pour demander pardon pour ses actes. Il se dit « brisé » par ce qu’il a fait, après s’être « perdu dans la drogue et l’excès ».



Le parquet avait réclamé onze ans de prison ou plus à l’encontre de l’ancien rappeur et homme d’affaires de 55 ans, insistant sur la « gravité » des faits, mais aussi sur son absence de « repentir », les « traumatismes » subis par les victimes et la « menace » qu’elles disent ressentir de sa part, rapporte l’Agence France-Presse (AFP). De son côté, la défense avait demandé que sa peine n’excède pas quatorze mois, mettant en avant son bon comportement depuis son emprisonnement et son image « détruite ».



« Je fais toujours des cauchemars »

Parmi les victimes, la chanteuse Cassie, sa petite amie de 2007 à 2018, a exhorté le juge de prendre en compte « les nombreuses vies que Sean Combs a bouleversées » et « la force qu’il a fallu aux victimes pour se manifester ». « Je fais toujours des cauchemars, j’ai des flashbacks quotidiens, et je continue à avoir besoin de soins psychologiques », a-t-elle écrit dans un courrier, affirmant qu’elle et sa famille avaient quitté la région de New York par crainte des « représailles » si P. Diddy était « libéré ».



L’ex-homme fort du hip-hop, apparu particulièrement vieilli lors de son procès, les cheveux et la barbe blanche, a connu une triple carrière de producteur, rappeur et homme d’affaires. Il avait notamment signé la légende du rap The Notorious B.I.G. dans les années 1990, avant de connaître lui-même le succès sous le nom de Puff Daddy, puis de s’associer à des marques d’alcool.



Il était accusé d’avoir forcé des femmes – dont Cassie et une compagne plus récente ayant témoigné sous le pseudonyme de Jane – à se livrer à des marathons sexuels avec des hommes prostitués pendant que lui se masturbait ou filmait. Il lui était aussi reproché d’avoir mis en place un réseau criminel pour organiser ces activités nommées « freak-offs » ou « hotel nights ».



Une première plainte au civil

En 2023, Cassie a porté plainte contre lui au civil pour un viol et l’a accusé d’avoir eu un « comportement violent » et « déviant » durant une décennie. Si l’affaire s’est réglée en vingt-quatre heures, « à l’amiable », selon un accord confidentiel, elle a donné lieu à d’autres plaintes, ayant mené à ce procès pénal.



Durant les débats, la chanteuse, enceinte, et Jane, ont raconté qu’elles étaient soumises à des menaces liées à leur réputation, leur situation financière et leur intégrité physique. Les jurés ont visionné des enregistrements des marathons sexuels en question, ainsi que les images de caméras de surveillance d’un hôtel de Los Angeles montrant P. Diddy traînant au sol Cassie et la rouant de coups.