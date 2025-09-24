Procès de P. Diddy : Plus de 11 ans de prison requis contre la star du rap, verdict attendu vendredi

La star du hip-hop Sean Combs, alias P. Diddy, pourrait passer plus d’une décennie derrière les barreaux. Le parquet fédéral de New York a demandé une peine supérieure à onze ans de prison contre le rappeur de 55 ans, reconnu coupable en juillet de transport de personnes à des fins de prostitution.



Initialement jugé pour des accusations de trafic sexuel et d’association de malfaiteurs, Combs avait été acquitté des charges les plus lourdes début juillet. Il avait toutefois été déclaré coupable d’avoir forcé plusieurs femmes – dont la chanteuse Cassie, sa compagne de 2007 à 2018 – à participer à des « marathons sexuels » organisés avec des hommes prostitués. Le tribunal doit annoncer sa sentence définitive ce vendredi.





Les arguments du procureur

Dans un document de 166 pages déposé mardi, le procureur fédéral Jay Clayton justifie sa requête par la gravité des faits : « Ses crimes sont graves et ont conduit, dans plusieurs affaires similaires, à des peines supérieures à dix ans » d’incarcération. Selon lui, une peine lourde est aussi nécessaire car « le prévenu ne manifeste aucun repentir ». Le magistrat souligne encore : « Rien n’est mutuel dans une relation où une personne détient tout le pouvoir », critiquant la tentative de l’artiste de minimiser des décennies d’abus.



Pour appuyer sa demande, le procureur a joint à son mémoire un courrier de Cassie, de son vrai nom Casandra Ventura. « J’espère que votre décision de condamnation reflétera la force qu’il a fallu aux victimes de Sean Combs pour se manifester », écrit-elle à la cour. De son côté, l’équipe juridique du rappeur a plaidé la semaine dernière pour une peine n’excédant pas 14 mois. Une telle durée permettrait à P. Diddy de retrouver la liberté d’ici la fin de l’année, en tenant compte de sa détention provisoire.