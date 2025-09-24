Le roi du mbalax devenu figure d’État: joyeux anniversaire à Youssou N’Dour !

Artiste aux multiples récompenses, il a collaboré avec des stars mondiales telles que Peter Gabriel, Neneh Cherry ou encore Paul Simon, contribuant à faire rayonner la culture africaine au-delà des frontières. Son tube planétaire 7 Seconds, sorti en 1994, demeure une référence incontournable.



Mais Youssou N’Dour, c’est aussi un homme engagé. En 2003, il fonde le Groupe Futurs Médias (GFM), devenu l’un des plus puissants conglomérats médiatiques du pays, regroupant presse écrite, radio et télévision. Parallèlement, il s’implique activement dans la vie publique.



En 2012, au cœur du mouvement citoyen qui conteste le régime d’Abdoulaye Wade, il soutient le changement politique et rejoint le gouvernement formé par Abdoul Mbaye après l’élection de Macky Sall. Il y occupe successivement les postes de ministre de la Culture et du Tourisme, puis de ministre du Tourisme et des Loisirs, avant d’être nommé ministre-conseiller auprès du président de la République.



Artiste, entrepreneur et homme d’État, Youssou N’Dour continue de symboliser l’union entre culture, engagement et leadership africain. À travers son parcours, il incarne la réussite d’un fils du continent resté fidèle à ses racines tout en embrassant le monde. La lègende continue!!!

