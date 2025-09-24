Opérations de déguerpissement : la cité « Haoussa » aux Mamelles libérée





L’opération de déguerpissement conduite par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, s’est poursuivie ce vendredi 3 octobre avec la libération de la cité dite « Haoussa », située derrière le siège de l’ARTP aux Mamelles. Cette étape fait suite à l’évacuation récente de Colobane.



Depuis trois jours, un dispositif sécuritaire important avait été mis en place afin de préparer le terrain. Les forces de l’ordre ont procédé à la destruction d’une trentaine d’abris précaires, construits à partir de bâches, de bois et de cordes. Ces cabanes abritaient principalement des ressortissants nigériens expulsés de Colobane.



Dans un message diffusé sur X, le ministre de l’Intérieur a affirmé une politique de fermeté : « J’annonce une politique de tolérance zéro contre la mendicité et les activités liées à la traite de personnes, entretenues par des réseaux qui compromettent la sécurité des citoyens et l’hygiène de nos villes. »



Il a également averti que toutes les occupations illégales de l’espace public seront systématiquement démantelées et que des poursuites judiciaires viseront les contrevenants.



Au-delà de l’action policière, le ministre a appelé les habitants à contribuer à la préservation de leur environnement en signalant les occupations anarchiques et en veillant à ce que les sites libérés ne soient pas réinvestis.



Avec ce ton ferme, le ministère de l’Intérieur entend montrer que les occupations irrégulières de l’espace public ne seront plus tolérées.

