L'Actualité au Sénégal

Opérations de déguerpissement : la cité « Haoussa » aux Mamelles libérée


Rédigé le Samedi 4 Octobre 2025 à 00:08


Après Colobane, la cité « Haoussa » aux Mamelles a été déguerpie. Le ministre de l’Intérieur annonce la tolérance zéro contre les occupations illégales.


L’opération de déguerpissement conduite par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, s’est poursuivie ce vendredi 3 octobre avec la libération de la cité dite « Haoussa », située derrière le siège de l’ARTP aux Mamelles. Cette étape fait suite à l’évacuation récente de Colobane.

Depuis trois jours, un dispositif sécuritaire important avait été mis en place afin de préparer le terrain. Les forces de l’ordre ont procédé à la destruction d’une trentaine d’abris précaires, construits à partir de bâches, de bois et de cordes. Ces cabanes abritaient principalement des ressortissants nigériens expulsés de Colobane.

Dans un message diffusé sur X, le ministre de l’Intérieur a affirmé une politique de fermeté : « J’annonce une politique de tolérance zéro contre la mendicité et les activités liées à la traite de personnes, entretenues par des réseaux qui compromettent la sécurité des citoyens et l’hygiène de nos villes. »

Il a également averti que toutes les occupations illégales de l’espace public seront systématiquement démantelées et que des poursuites judiciaires viseront les contrevenants.

Au-delà de l’action policière, le ministre a appelé les habitants à contribuer à la préservation de leur environnement en signalant les occupations anarchiques et en veillant à ce que les sites libérés ne soient pas réinvestis.

Avec ce ton ferme, le ministère de l’Intérieur entend montrer que les occupations irrégulières de l’espace public ne seront plus tolérées.




