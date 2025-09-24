Menu
Accident meurtrier à Nguekhokh : deux morts et vingt-et-un blessés


Samedi 4 Octobre 2025


Un accident entre un camion et un car Ndiaga Ndiaye à Nguekhokh fait 2 morts et 21 blessés. Les secours restent mobilisés, les causes encore inconnues.


Un grave accident de la route s’est produit sur l’axe de Nguekhokh, impliquant un camion et un car de transport en commun de type « Ndiaga Ndiaye ». L’incident, rapporté par Dakaractu Mbour, a causé un lourd bilan humain.

D’après les premières informations, deux personnes ont perdu la vie sur les lieux. Quinze blessés graves ont été recensés, auxquels s’ajoutent six autres blessés plus légers. Au total, vingt-et-une victimes ont été évacuées d’urgence vers l’hôpital Thierno Mansour Barro de Mbour pour recevoir les soins nécessaires.

Les causes exactes de la collision n’ont pas encore été déterminées. Les autorités évoquent toutefois plusieurs hypothèses, parmi lesquelles la vitesse, l’état de la chaussée, les conditions de circulation ou encore une éventuelle manœuvre imprudente.

Les équipes de secours et les responsables locaux restent mobilisés sur place afin de sécuriser la zone et d’apporter assistance aux victimes.

dakaractu




