Ousseynou Niang appelé en renfort pour remplacer Ismaila Sarr chez les Lions

L’attaquant de l’Union Saint-Gilloise, Ousseynou Niang, a été convoqué par le sélectionneur Pape Bouna Thiaw pour remplacer Ismaila Sarr lors des deux prochaines rencontres de l’équipe nationale du Sénégal, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.



Ismaila Sarr s’était blessé dimanche dernier lors de la victoire de son club Crystal Palace (3-0) contre Aston Villa, au cours de la troisième journée de la Premier League. La blessure est survenue alors qu’il venait de marquer le troisième but de son équipe, son deuxième de la saison, et il a été remplacé, laissant son équipe terminer le match à 10.



Ousseynou Niang n’est pas un inconnu dans le football sénégalais. Formé à l’Académie Diambars, il a évolué dans les sélections jeunes U17, U20 et U23. Très technique et rapide, le joueur originaire de Ziguinchor a été finaliste du joueur du mois d’août du Jupiler Pro League, selon les rédactions de la DH/Les Sports et de la RTBF Sports.



À l’Union Saint-Gilloise, Niang a notamment débloqué le derby contre Anderlecht en provoquant un penalty. Arrivé il y a un an en provenance de Lettonie, il a déjà inscrit trois passes décisives et se distingue par son investissement défensif, maîtrisant de mieux en mieux son rôle offensif et défensif.



Lundi après-midi, six des 26 joueurs convoqués pour ces deux rencontres ont participé à leur première séance d’entraînement, interrompue temporairement par la pluie et le vent.

