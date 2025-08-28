Ousmane Sonko reçu à Médina Baye par le Khalife général des Tidjanyes

Le Premier ministre Ousmane Sonko a effectué samedi une visite de courtoisie à Médina Baye (Kaolack), où il a été accueilli par le Khalife général des Tidjanyes, Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass . Il était accompagné d’une importante délégation gouvernementale.

Cette rencontre, organisée en prélude au Gamou 2025, s’inscrit dans une série de visites prévues auprès des grandes familles religieuses du Sénégal.



Lors de son entretien avec le guide religieux, Ousmane Sonko a réaffirmé son engagement en faveur du développement national. Il a dressé un « bilan critique » des obstacles ayant freiné le pays, citant notamment le déficit de souveraineté, le non-respect de l’intérêt supérieur de la nation, la mauvaise gestion des ressources publiques et les détournements. Pour le Premier ministre, ces défis doivent être relevés afin d’assurer un avenir prospère au Sénégal.



