Ousmane Sonko reconduit à l’unanimité à la présidence de Pastef lors du premier congrès national



Réunis au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio, les délégués de Pastef-Les Patriotes ont renouvelé leur confiance à Ousmane Sonko en le portant de nouveau à la présidence du parti. Le président de l’Assemblée nationale a obtenu l’ensemble des suffrages exprimés par les 583 représentants des structures nationales et de la diaspora.

Selon les résultats proclamés par les responsables du scrutin interne, cette réélection s’est faite à l’unanimité. Pour Ousmane Sonko, ce premier congrès national constitue une étape importante dans le processus de réorganisation du parti, avec l’ambition de renforcer son fonctionnement et de consolider son projet politique sur le long terme.

La veille de cette élection interne, Pastef avait validé l’intégration d’une cinquantaine de partis politiques ainsi que de plusieurs mouvements de soutien au sein de la formation.

Les travaux du congrès se poursuivent jusqu’à ce dimanche avec un grand rassemblement de militants prévu à Dakar Arena. L’événement a également accueilli plusieurs délégations étrangères, notamment venues de Palestine, du Venezuela et du Rwanda.

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