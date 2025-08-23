Ousmane Sonko exige un audit approfondi de la SONACOS au-delà des trois dernières campagnes



Le Premier ministre Ousmane Sonko a déclaré vendredi que l’audit de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS), mené par la Cour des Comptes, doit aller « au-delà des trois dernières campagnes agricoles » afin de mieux comprendre les causes des difficultés de l’entreprise.



Lors du Conseil interministériel consacré à la relance de la SONACOS, il a estimé qu’un diagnostic plus exhaustif est indispensable : « Il nous faut une situation très claire de tout cela. L’audit ne saurait s’arrêter aux trois dernières campagnes », a-t-il affirmé.



Interpellant le directeur général Ndane Diagne, Ousmane Sonko a demandé s’il existait d’autres audits sur la société depuis sa prise de fonction, notamment concernant les conditions de privatisation, l’utilisation des fonds injectés par l’État et les causes profondes des contre-performances. Ce dernier a répondu que seul l’audit de la Cour des Comptes était en cours et portait sur les campagnes jusqu’en 2023.



Pour le Premier ministre, une telle démarche permettrait au gouvernement de mieux préparer la relance : « Tous les aspects identifiés ici ne peuvent se concrétiser que si nous avons établi un bon diagnostic de ce qui nous a conduits à cette situation, et que nous en tirons toutes les conséquences. »



Évoquant la privatisation de la SONACOS en 2005 et sa reprise par l’État en 2016, il a déploré le non-respect des engagements de l’époque : « Cela a profité uniquement à l’investisseur et peut-être à quelques intérêts privés, mais pas au Sénégal. »



Malgré la poursuite des audits, les autorités réaffirment leur engagement à soutenir la politique de relance de la société. « L’État sera aux côtés de la SONACOS, mais il faut un diagnostic de l’argent injecté sur les cinq dernières années. On ne peut pas demander des efforts aux Sénégalais sans un état des lieux clair », a insisté Ousmane Sonko.



Le chef du gouvernement a enfin adressé ses « vives félicitations » à l’équipe dirigeante actuelle, qu’il juge « extraordinaire » dans ses efforts pour relancer l’activité et renforcer les capacités de l’entreprise.

