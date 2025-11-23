Menu
L'Actualité au Sénégal

Rédigé le Vendredi 28 Novembre 2025 à 10:21 | Lu 32 fois Rédigé par


Ousmane Sonko dévoile les solutions du gouvernement pour réorganiser l’espace public, avec de nouveaux sites pour les commerçants et une meilleure mobilité à Dakar.


Ousmane Sonko annonce de nouveaux espaces dédiés aux commerçants pour réorganiser l’espace public

 

Lors de la séance de questions d’actualité à l’Assemblée nationale, le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté les mesures prévues pour réaménager l’espace public et offrir des solutions durables aux marchands ambulants. Cette intervention s’inscrit dans un contexte marqué par des tensions récurrentes autour de l’occupation de la voie publique, notamment dans la capitale.

Le Premier ministre a annoncé la pose prochaine de la première pierre d’un centre commercial moderne au Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES), destiné à accueillir une partie des commerçants et acteurs informels. Il a également mentionné un nouvel espace prévu à Kermel, où les petits commerçants pourront exercer dans de meilleures conditions.

Ousmane Sonko a précisé que l’objectif n’est pas d’éloigner les ambulants, mais de leur proposer des alternatives organisées et adaptées. L’État entend les accompagner dans cette transition, notamment à travers l’organisation, la formation et la mise à disposition d’espaces structurés.

Le Premier ministre a également rappelé que Dakar s’apprête à accueillir les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) en 2026, un événement international exigeant une circulation plus fluide et un environnement urbain mieux organisé. Il a insisté sur la nécessité de libérer la voie publique afin de faciliter les déplacements des visiteurs.

Cette stratégie cherche à concilier dynamisme économique, organisation de l’espace urbain et image internationale, alors que les questions de mobilité et de modernisation de la capitale demeurent au cœur du débat.



