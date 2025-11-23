CAN 2025 : les joueurs internationaux rejoindront leurs équipes dès le 8 décembre





À quelques jours du coup d’envoi de la 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc, la FIFA et la Confédération africaine de football (CAF) ont confirmé que les joueurs internationaux pourront intégrer leurs sélections dès le 8 décembre.



Cette annonce officialise le début de la préparation des équipes, qui devront transmettre leur liste définitive de 27 joueurs au plus tard le 11 décembre. Les clubs, qu’ils soient européens ou africains, seront donc tenus de libérer leurs joueurs à partir de cette date, coïncidant avec la fin de certaines journées de championnat : 15ᵉ journée en Premier League et Ligue 1, 14ᵉ en Serie A et 13ᵉ en Bundesliga.



Les équipes participantes devront ensuite rallier le Maroc au moins cinq jours avant leur premier match pour entamer la préparation officielle dans des conditions optimales.



Pour le Sénégal, ce calendrier représente un avantage certain : les Lions pourraient disputer un match amical le 13 décembre au Stade Abdoulaye-Wade, avec la possibilité de bénéficier de l’ensemble de leur effectif dès le 8 décembre. Cela permettra au sélectionneur national de lancer sa préparation sereinement et de peaufiner les choix tactiques avant le début de la compétition.

