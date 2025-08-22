Menu
Ousmane Sonko annonce 14 mesures pour relancer et renforcer la compétitivité de la SONACOS


Rédigé le Vendredi 22 Août 2025 à 17:43 | Lu 38 fois Rédigé par


Le Premier ministre Ousmane Sonko dévoile un plan de 14 mesures pour restructurer la SONACOS : reconstitution des fonds propres, allègements fiscaux et plan stratégique 2026-2031.


Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé vendredi à Dakar quatorze mesures destinées à améliorer la performance de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS). Ces décisions portent notamment sur la reconstitution des fonds propres, la mise en place d’un plan stratégique de développement et l’octroi d’allègements fiscaux et douaniers.

À l’issue d’un conseil interministériel consacré à la relance de l’entreprise, M. Sonko a chargé le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage ainsi que celui des Finances et du Budget de prendre toutes les dispositions nécessaires pour restaurer les capitaux propres de la société, en maintenant le pourcentage actuel des actionnaires minoritaires.

Le conseil d’administration de la SONACOS avait déjà proposé la reconstitution de son capital lors d’une assemblée générale extraordinaire. Le Premier ministre a aussi demandé la mise à jour, d’ici décembre prochain, du plan stratégique 2026-2031 et des contrats de performance de l’entreprise.

La relance de la SONACOS passera également par la prise en charge de la différence entre le prix de l’arachide payé aux producteurs et le prix économique de la campagne 2024-2025, soit 9,044 milliards de FCFA, inscrits dans la loi de finances initiale 2026. Le suivi de cette mesure sera assuré par le ministre des Finances.

Des facilités fiscales et douanières sont prévues pour renforcer la compétitivité de l’huilerie. Le conseil interministériel a aussi confié au ministre de l’Industrie et du Commerce la mission d’assurer un approvisionnement régulier du marché en huile végétale, afin de stabiliser les prix et garantir la qualité du produit pour les consommateurs.

La compétitivité des tourteaux produits localement sera protégée par un encadrement des importations, avec des quantités plafonnées. La fiscalité sur les tourteaux importés sera revue pour favoriser la production nationale.

Par ailleurs, les services de l’État devront faciliter les licences et autorisations nécessaires à la SONACOS, tandis que les ministères de l’Économie, du Plan et de la Coopération, et des Finances travailleront à mobiliser rapidement des financements pour le plan d’investissement.

L’entreprise bénéficiera également d’une dérogation sur certaines procédures de passation des marchés publics, avec l’appui de la Direction centrale des marchés publics pour soutenir ses opérations industrielles.

Enfin, le gouvernement compte s’appuyer sur le Code des investissements, les programmes agricoles et la régulation de la filière arachide pour rendre la SONACOS plus performante et compétitive.

aps



