Le magistrat Ousmane Diagne a été nommé président du Conseil constitutionnel, selon un communiqué publié lundi par la présidence de la République.

Il succède à Mamadou Badio Camara, décédé en avril 2025. La décision le désigne également comme membre de cette haute juridiction, chargée notamment du contrôle de la constitutionnalité des lois et de la régularité des scrutins.

Avant cette nomination, Ousmane Diagne a occupé les fonctions de garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 12 avril 2024 au 6 septembre 2025.

Magistrat de carrière, il a également exercé plusieurs responsabilités au sein de l'administration judiciaire sénégalaise, notamment celles de procureur général près la Cour d'appel de Dakar et de premier avocat général près la Cour suprême.