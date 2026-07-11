La Brigade commerciale des Douanes de Karang a procédé à la saisie de 1 590 pilules d'ecstasy lors d'une opération menée dans la nuit du 12 juillet 2026.

Selon la Direction générale des Douanes, les comprimés étaient dissimulés dans la prothèse de jambe d'une personne handicapée moteur voyageant à bord d'un véhicule de transport en commun en provenance d'un pays limitrophe.

Les agents ont découvert la drogue aux environs de 2 heures du matin, mettant ainsi au jour ce procédé de dissimulation.

Les services des Douanes estiment que cette méthode illustre les stratégies employées par les réseaux de trafic de stupéfiants pour tenter d'échapper aux contrôles.

Le suspect a été placé en garde à vue en attendant son déferrement devant le Tribunal de grande instance de Fatick.