Le ministère de l'Éducation nationale annonce une nouvelle procédure pour la consultation des résultats du Brevet de Fin d'Études moyennes (BFEM). À compter de la session 2026, les candidats pourront accéder à leurs résultats en ligne sans se déplacer dans leur centre d'examen.

Dans un communiqué, le ministère indique que chaque candidat pourra consulter son résultat en scannant le QR Code figurant sur sa convocation. Cette mesure s'inscrit dans la poursuite de la digitalisation des services du département et fait suite à l'expérience mise en œuvre lors de la session du baccalauréat.

Selon les autorités, cette innovation a pour objectif de faciliter l'accès aux résultats, de réduire les délais d'attente et de simplifier les démarches des candidats ainsi que de leurs familles. Elle devrait également limiter les déplacements et les regroupements devant les centres d'examen lors de la publication des résultats.

Le ministère estime par ailleurs que cette procédure contribuera à réduire le stress lié à l'attente des résultats et à éviter les incidents pouvant survenir lors des affichages publics.

À travers cette initiative, le département de l'Éducation nationale poursuit sa stratégie de modernisation de ses services et encourage les candidats, les parents d'élèves et l'ensemble de la communauté éducative à adopter cette nouvelle méthode de consultation des résultats.