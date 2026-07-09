La Brigade territoriale de Joal a saisi 360 kilogrammes de chanvre indien dans la nuit du 7 juillet 2026 au cours d'une opération menée dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants.

Selon la Gendarmerie nationale, l'intervention a été déclenchée après un renseignement faisant état d'un possible débarquement de drogue sur la plage de Joal-Fadiouth. Un dispositif de surveillance a alors été installé dans plusieurs secteurs jugés sensibles.

Vers 22 h 30, les gendarmes ont repéré une charrette attelée à un cheval et une moto circulant sur la piste sablonneuse reliant les villages de Mbodiène et Ndianda, dans la commune de Nguéniène, avec une importante cargaison de chanvre indien.

À l'approche des forces de l'ordre, les occupants ont abandonné la marchandise avant de prendre la fuite dans l'obscurité. Les gendarmes ont saisi les 360 kilogrammes de chanvre indien ainsi qu'une moto de marque Haojue et une charrette attelée à un cheval.

Une enquête a été ouverte afin d'identifier les personnes impliquées dans ce trafic et de procéder à leur interpellation.