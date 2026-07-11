Le ministère de l'Industrie et du Commerce a annoncé la reprise des importations de sucre à compter du 15 juillet 2026, après plusieurs mois de suspension destinés à favoriser l'écoulement de la production locale de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS).

Dans un communiqué, le département précise qu'aucune déclaration d'importation de sucre (DIPA) n'a été autorisée depuis le 15 décembre 2025. Cette mesure avait pour objectif de laisser le marché à la production de la CSS.

Selon le ministère, la réouverture des importations permettra d'assurer des approvisionnements complémentaires afin d'éviter toute pénurie et de répondre à la demande, notamment à l'approche des fêtes religieuses du Magal et du Gamou.

Les autorités assurent que les dispositions nécessaires seront prises pour garantir un approvisionnement suffisant du marché tout en préservant la stabilité des prix.

Le ministère rappelle que la Compagnie sucrière sénégalaise produit environ 140 000 tonnes de sucre par an, alors que la consommation nationale moyenne est estimée à 25 000 tonnes par mois. Il indique également qu'au 13 juillet 2026, les stocks de la CSS avaient fortement diminué et que les besoins des mois d'août à novembre sont habituellement complétés par des importations.

Enfin, le ministère appelle l'ensemble des acteurs de la filière à collaborer avec les autorités pour soutenir la production nationale, tout en réaffirmant sa volonté de préserver l'intérêt général et le bon fonctionnement du marché.