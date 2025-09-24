Menu
Ouest Foire : le cri d’alarme d’un quartier à bout de souffle


Lundi 29 Septembre 2025


Le quartier de Ouest Foire, plus précisément la Cité Xandar 2, est aujourd’hui le symbole d’une crise sociale et humaine qui prend des allures de drame urbain. Devant les autorités locales, Moustapha Guèye, délégué de quartier, a tiré une véritable sonnette d’alarme, évoquant un fait d’une rare gravité : la découverte macabre de cinq bébés retrouvés dans les ordures.


Une urbanisation sauvage aux conséquences humaines
Selon Moustapha Guèye, la situation s’est aggravée avec les déguerpissements massifs opérés ces dernières années dans plusieurs zones de Dakar. Faute de plan de recasement, nombre de familles expulsées ont trouvé refuge dans Ouest Foire, provoquant une migration intérieure incontrôlée. Résultat : le quartier est aujourd’hui saturé, insalubre et socialement explosif.

Les habitants, souvent issus de milieux défavorisés, vivent entassés dans des habitats précaires, sans écoles, ni postes de santé, ni espaces de loisirs. Cette promiscuité alimente la délinquance, le trafic de drogues et la perte de repères sociaux, au grand désarroi des responsables locaux.

 “Sans recasement, ces déguerpissements sont vains”
Cheikh Ahmed Tidiane Diop, autre délégué et représentant des familles sinistrées, n’a pas mâché ses mots. Pour lui, les déguerpissements sans solution durable sont une erreur historique.
« Sans plan de recasement, ces déguerpissements sont vains », a-t-il déclaré, accusant à la fois le régime sortant et le gouvernement actuel d’avoir contribué à ce désastre humain.

Il pointe du doigt une responsabilité partagée, estimant que la planification urbaine a échoué à anticiper les conséquences sociales des politiques de “nettoyage” urbain.

 Des attentes fortes envers les autorités
Malgré les critiques, les délégués de quartier veulent croire à un sursaut des autorités. La récente présence des représentants de l’État sur le terrain laisse espérer un début de solution, fondée sur trois priorités :

le renforcement de la sécurité,

le recasement digne des familles déplacées,

et la mise en place d’infrastructures sociales de base.

Ouest Foire, jadis zone résidentielle tranquille, risque sinon de devenir un nouveau foyer de misère au cœur de Dakar, à quelques kilomètres seulement des quartiers huppés.

Les habitants lancent un dernier appel : “Nous ne demandons pas l’aumône, mais le droit de vivre dignement.”



Lat Soukabé Fall

