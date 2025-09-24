|
|
L'Actualité au Sénégal
Ouest Foire : le cri d’alarme d’un quartier à bout de souffle
Rédigé le Lundi 29 Septembre 2025 à 11:02 | Lu 28 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall
Le quartier de Ouest Foire, plus précisément la Cité Xandar 2, est aujourd’hui le symbole d’une crise sociale et humaine qui prend des allures de drame urbain. Devant les autorités locales, Moustapha Guèye, délégué de quartier, a tiré une véritable sonnette d’alarme, évoquant un fait d’une rare gravité : la découverte macabre de cinq bébés retrouvés dans les ordures.
Une urbanisation sauvage aux conséquences humaines
Lat Soukabé Fall
Actualité à Thiès
Thiès : Atelier de formation des acteurs de l’immobilier
Lat Soukabé Fall - 28/09/2025 - 0 Commentaire
Organisé par l’Association des Acteurs Immobiliers de Thiès Les vendredi 27 et samedi 28 septembre, le Cyber Campus de Thiès a accueilli un atelier de formation destiné aux professionnels du secteur...
Séries de déguerpissements à Thiès : le président des ouvriers réclame des sites de recasement
Lat Soukabé Fall - 22/09/2025 - 0 Commentaire
Actualités
Réaménagement à la tête de la Police : la DIC et l’AIBD retrouvent leurs nouveaux patrons après l’affaire Madiambal Diagne
Lat Soukabé Fall - 29/09/2025 - 0 Commentaire
La hiérarchie policière a procédé à un remaniement express pour combler le vide laissé par les suspensions qui ont suivi l’affaire Madiambal Diagne. Deux nominations stratégiques viennent d’être...
📱 Dakar : démantèlement d’un réseau international de téléphones volés
Rédaction - 29/09/2025 - 0 Commentaire
