« Oubi », love story et audios explosifs : les révélations sur l’affaire Zale Mbaye

Selon des sources proches de l’enquête, l’arrestation est intervenue aux alentours de 21 h 50 au quartier Nouroulaye, dans la commune de Nioro. Les enquêteurs soupçonnent le mis en cause de se préparer à quitter le pays en direction de la Gambie.





Des éléments numériques au centre des investigations

D’après le quotidien Libération, les charges reposeraient principalement sur des preuves numériques. Des messages écrits ainsi que des enregistrements vocaux saisis par les enquêteurs feraient état d’échanges intimes avec un individu présenté comme porteur du VIH.



Ces éléments seraient considérés comme déterminants dans l’établissement des faits et dans la compréhension du rôle présumé de Saliou Mbaye au sein du réseau visé par l’enquête.





Le rôle évoqué de « Oubi »

Toujours selon la même source, le TikTokeur est soupçonné d’avoir occupé le rôle de « Oubi », un terme employé dans certains cercles pour désigner la partenaire dite féminine dans une relation homosexuelle.



L’enquête, qualifiée de sensible en raison de ses ramifications et de la notoriété des personnes citées, se poursuit afin de clarifier les responsabilités de chacun.





Une affaire qui enflamme les réseaux sociaux

Très suivi sur TikTok, « Zale » jouit d’une importante visibilité en ligne. Son arrestation a immédiatement suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux, entre soutien, indignation et spéculations.



À ce stade, aucune déclaration officielle détaillée n’a été rendue publique sur les suites judiciaires. Les investigations de la Brigade de recherches de Keur Massar se poursuivent afin de faire toute la lumière sur cette affaire aux contours encore flous.

