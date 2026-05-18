Ouagou Niayes : un chef d’entreprise arrêté après de graves accusations impliquant deux enfants

Selon les informations issues de la plainte déposée par la mère des deux garçons, le mis en cause aurait soumis les enfants à plusieurs actes répréhensibles tout en les intimidant avec de sérieuses menaces afin de les empêcher de parler. La mère, accompagnée de son époux, s’est rendue auprès des enquêteurs pour signaler les faits.





Après son identification et son interpellation, le suspect a été placé en garde à vue pour nécessité d’enquête. Les policiers ont également sollicité l’hôpital Abass Ndao ainsi que le centre hospitalier Albert Royer afin de procéder à des examens médicaux sur les deux enfants concernés.





L’affaire provoque une vive émotion dans le quartier de Ouagou Niayes, où plusieurs habitants disent être sous le choc face à la gravité des accusations. Les investigations se poursuivent pour déterminer l’ampleur exacte des faits et vérifier si d’autres éléments pourraient être liés à cette affaire.





D’après les premières informations, les enquêteurs exploitent actuellement les témoignages recueillis ainsi que les résultats médicaux attendus dans le cadre de cette procédure sensible.

