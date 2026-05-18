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Ross Béthio : une dispute conjugale vire au drame, deux personnes brûlées


Rédigé le Mardi 19 Mai 2026 à 09:22 | Lu 65 fois Rédigé par


À Thieudem Peulh, dans la commune de Ross Béthio, une dispute conjugale a entraîné des brûlures graves sur un couple après des jets d’eau bouillante. Une femme a été interpellée.


Ross Béthio : une dispute conjugale vire au drame, deux personnes brûlées

 

Une dispute conjugale a dégénéré ce lundi matin au village de Thieudem Peulh, dans la commune de Ross Béthio, faisant deux blessés.
Selon les témoignages recueillis sur place, les faits se sont déroulés vers 8h, au sein d’un foyer polygame. Une altercation aurait éclaté entre le mari et sa seconde épouse pendant le petit-déjeuner.
Au cours de la dispute, la femme mise en cause aurait aspergé son mari et sa coépouse d’eau bouillante, leur causant des brûlures.
Les sapeurs-pompiers ainsi que les agents du poste de santé de Ross Béthio sont rapidement intervenus pour prendre en charge les victimes. Les deux personnes auraient subi des brûlures au second degré, selon le personnel médical.
Le mari, plus gravement atteint, a été évacué vers le centre hospitalier régional de Saint-Louis, où il est hospitalisé dans un état critique. Sa première épouse est également prise en charge dans la même structure sanitaire.
La femme soupçonnée d’être à l’origine des faits a été interpellée par la gendarmerie de Ross Béthio. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’incident.
Dans le village de Thieudem Peulh, l’affaire a suscité une vive émotion, les habitants appelant au calme en attendant les conclusions de l’enquête.

dakaractu



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