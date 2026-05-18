Grand-Yoff : un homme accusé d’avoir drogué un garçon de 10 ans avant des abus sexuels

Selon les premiers éléments de l’enquête, la mère de l’enfant affirme que son fils aurait subi pendant plusieurs années l’influence du suspect. Alertée par les fugues répétées et le changement de comportement du garçon, elle aurait fini par obtenir des confidences inquiétantes de sa part.





L’enfant aurait expliqué avoir rencontré le mis en cause près d’un terrain de football situé à la Zone de Captage. D’après ses déclarations, l’homme l’invitait régulièrement dans certains lieux isolés avant de lui faire consommer du chanvre indien. Le mineur affirme ensuite avoir subi de graves sévices.





Pour éviter que l’enfant ne parle, le suspect lui aurait offert de petites sommes d’argent ou de la nourriture, selon les informations rapportées.





L’affaire a finalement éclaté après une nouvelle disparition du garçon. À son retour, il aurait guidé ses parents et les enquêteurs jusqu’au domicile du suspect, facilitant ainsi son identification et son arrestation.





Une visite médicale effectuée à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff aurait mis en évidence des signes de violences récentes, indiquent plusieurs sources proches du dossier.





Lors de son audition, O. Kâ a rejeté les accusations portées contre lui et affirmé ne pas connaître l’enfant. Malgré ses dénégations, l’enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur cette affaire.

