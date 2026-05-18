Menu
L'Actualité au Sénégal

Grand-Yoff : un homme accusé d’avoir drogué un garçon de 10 ans avant des abus sexuels


Rédigé le Mardi 19 Mai 2026 à 13:32 | Lu 42 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une affaire choquante secoue le quartier de Grand-Yoff, à Dakar. Un jeune homme de 22 ans, identifié sous les initiales O. Kâ, a été placé en garde à vue au commissariat de Grand-Yoff pour des faits présumés très graves impliquant un garçon de 10 ans.


Grand-Yoff : un homme accusé d’avoir drogué un garçon de 10 ans avant des abus sexuels

Selon les premiers éléments de l’enquête, la mère de l’enfant affirme que son fils aurait subi pendant plusieurs années l’influence du suspect. Alertée par les fugues répétées et le changement de comportement du garçon, elle aurait fini par obtenir des confidences inquiétantes de sa part.
 

L’enfant aurait expliqué avoir rencontré le mis en cause près d’un terrain de football situé à la Zone de Captage. D’après ses déclarations, l’homme l’invitait régulièrement dans certains lieux isolés avant de lui faire consommer du chanvre indien. Le mineur affirme ensuite avoir subi de graves sévices.
 

Pour éviter que l’enfant ne parle, le suspect lui aurait offert de petites sommes d’argent ou de la nourriture, selon les informations rapportées.
 

L’affaire a finalement éclaté après une nouvelle disparition du garçon. À son retour, il aurait guidé ses parents et les enquêteurs jusqu’au domicile du suspect, facilitant ainsi son identification et son arrestation.
 

Une visite médicale effectuée à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff aurait mis en évidence des signes de violences récentes, indiquent plusieurs sources proches du dossier.
 

Lors de son audition, O. Kâ a rejeté les accusations portées contre lui et affirmé ne pas connaître l’enfant. Malgré ses dénégations, l’enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur cette affaire.

 
 


Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Vente de cartes à Thiès : la NR/J affiche ses ambitions pour les prochaines batailles politiques

Lat Soukabé Fall - 18/05/2026 - 0 Commentaire
Vente de cartes à Thiès : la NR/J affiche ses ambitions pour les prochaines batailles politiques
La Nouvelle Responsabilité Jàmm Ji du président Amadou Bâ a procédé ce week-end à Thiès au lancement officiel de la vente de ses cartes de membre. Une rencontre marquée par des appels à la...

Forum de l’Entrepreneuriat de l’ISM Thiès : une 4ème édition placée sous le signe de l’emploi et du développement territorial

Lat Soukabé Fall - 17/05/2026 - 0 Commentaire
Forum de l’Entrepreneuriat de l’ISM Thiès : une 4ème édition placée sous le signe de l’emploi et du développement territorial
L’Institut Supérieur de Management de Thiès (ISM Thiès) a accueilli la 4ème édition de son Forum de l’Entrepreneuriat, un rendez-vous devenu incontournable pour les étudiants, jeunes entrepreneurs et...

Actualités

Ross Béthio : une dispute conjugale vire au drame, deux personnes brûlées

- 19/05/2026 - 0 Commentaire
Ross Béthio : une dispute conjugale vire au drame, deux personnes brûlées
À Thieudem Peulh, dans la commune de Ross Béthio, une dispute conjugale a entraîné des brûlures graves sur un couple après des jets d’eau bouillante. Une femme a été interpellée.   Une dispute...

Aviculture à Thiès : les éleveurs confrontés à la hausse des coûts et aux difficultés de vente

- 19/05/2026 - 0 Commentaire
Aviculture à Thiès : les éleveurs confrontés à la hausse des coûts et aux difficultés de vente
Dans la région de Thiès, les acteurs de la filière avicole font face à la hausse des intrants, au manque de poussins de qualité et à des problèmes de commercialisation malgré la progression du...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags