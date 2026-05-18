Bignona : arrêté avec 20 kg de chanvre indien, un tailleur affirme nourrir ses poussins avec la drogue

Selon les éléments évoqués à l’audience, le prévenu a été interpellé le 4 juillet 2024 par des commandos de l’armée sénégalaise déployés à Diaboudior, un village situé dans la commune de Djibidione, département de Bignona. Les militaires auraient découvert en sa possession 20 kilogrammes de graines de chanvre indien.





Face au tribunal, le mis en cause a tenté de justifier la présence de cette importante quantité de cannabis en expliquant que les graines étaient destinées à ses poussins. D’après lui, le chanvre indien leur procurait « beaucoup de force ». Il a également déclaré avoir dérobé ces graines dans un champ de citronniers.





Son avocat, Me Terence Senghor, a contesté les accusations en soulignant l’absence d’analyse scientifique permettant d’établir formellement qu’il s’agissait de drogue. La défense estime ainsi qu’aucune preuve matérielle irréfutable ne permet de retenir les faits de trafic international de stupéfiants contre son client.





Le procureur, lui, a requis une peine sévère : dix ans de réclusion criminelle ferme. Le verdict du tribunal est attendu le 1er juillet prochain.

