Opération « Elone » : importante saisie de drogue et arrestations dans le Nord Sindian

Les Forces armées sénégalaises ont mené du 1er au 7 mai 2026 l’opération « Elone » dans le Nord Sindian, notamment dans la commune de Djibidione, avec le soutien de la Légion de Gendarmerie de Ziguinchor. Cette intervention s’inscrit dans le cadre des actions de sécurisation de la frontière avec la Gambie et de lutte contre les réseaux criminels.

Selon des sources sécuritaires, les opérations ont permis la saisie de plus de six tonnes de chanvre indien. Une grande partie de cette cargaison était déjà préparée pour la consommation. La valeur estimée de la drogue interceptée dépasserait 400 millions de francs CFA.

Les Forces de défense et de sécurité ont également arrêté 14 éléments rebelles au cours des opérations de ratissage effectuées dans cette zone du Nord Sindian. Des armes ainsi que plusieurs équipements ont aussi été récupérés.

Les autorités militaires ont indiqué qu’aucun blessé ni incident majeur n’a été signalé du côté des Forces de défense et de sécurité durant cette intervention.

Ce jeudi, le commandant de la zone militaire n°5, Cheikh Gueye, s’est déplacé sur le terrain afin d’évaluer les résultats de l’opération et de soutenir les unités engagées. Il a expliqué que cette mission avait pour objectif de porter un coup à l’économie criminelle active dans cette partie du territoire.

Le responsable militaire a également salué les moyens humains et logistiques mobilisés, tout en mettant en avant la collaboration entre les Forces armées et la Gendarmerie nationale.

L’opération « Elone » fait suite à l’opération « Kalathiaye », conduite en mars 2026 dans la même zone dans le cadre de la lutte contre les trafics illicites et les groupes armés présents dans le sud du pays.