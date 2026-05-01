Menu
L'Actualité au Sénégal

Keur Ayib : 35 candidats à l’émigration clandestine interpellés


Rédigé le Vendredi 8 Mai 2026 à 07:19 | Lu 85 fois Rédigé par


La police de Keur Ayib a arrêté 35 personnes impliquées dans une tentative d’émigration clandestine vers l’Espagne via la Gambie. Une enquête a été ouverte.


Keur Ayib : 35 candidats à l’émigration clandestine interpellés

 

Le Commissariat spécial de Keur Ayib a interpellé, le 6 mai 2026, trente-cinq personnes impliquées dans une tentative d’émigration clandestine. Les personnes arrêtées prévoyaient de rejoindre les côtes espagnoles en passant par la Gambie.
Selon la police, les individus interpellés sont âgés en moyenne de 29 ans. Le groupe est composé de vingt-cinq ressortissants maliens, six Sénégalais, trois Guinéens et un Burkinabé.
Les premiers éléments de l’enquête révèlent que ces migrants venaient principalement des régions de Dakar et de Thiès. Ils avaient pour objectif de rallier Brikama, considérée comme le point de départ de leur traversée vers l’Espagne à bord d’une embarcation de fortune.
Les autorités judiciaires ont été saisies du dossier. Les investigations se poursuivent avec l’appui de l’antenne de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants de Karang afin d’identifier les organisateurs de cette filière.



Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags