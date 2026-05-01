Le Sénégal prépare un nouveau plan forestier pour la période 2026-2035

Le Sénégal a engagé une nouvelle phase de sa politique environnementale avec le lancement du processus d’élaboration du Plan décennal de Développement de la Foresterie 2026-2035. L’initiative a été présidée le 7 mai 2026 par El Hadj Abdourahmane Diouf, ministre de l’Environnement et de la Transition écologique.

Ce futur programme vise à améliorer durablement la gestion des ressources forestières face aux défis liés à la déforestation et aux feux de brousse. Parmi les objectifs annoncés figurent l’extension des superficies placées sous aménagement forestier durable à 2,4 millions d’hectares, la restauration de plus de 280 000 hectares de terres dégradées ainsi qu’une réduction de moitié des zones touchées par les incendies de brousse.

Lors de l’atelier de lancement, le ministre a rappelé que le pays compte environ 9,3 millions d’hectares de forêts, des espaces considérés comme essentiels pour la résilience climatique, la sécurité alimentaire, la biodiversité et la lutte contre la pauvreté.

Le responsable a toutefois souligné que ces écosystèmes restent confrontés à plusieurs menaces, notamment la pression humaine, l’exploitation non durable des ressources naturelles et les incendies récurrents.

À travers ce nouveau plan, les autorités souhaitent renforcer les réformes engagées dans le domaine de la transition écologique et de la gestion durable des ressources naturelles.

Le processus d’élaboration du document se veut participatif. Les collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers, le secteur privé, les chercheurs ainsi que les communautés locales seront associés aux travaux.

Le futur plan 2026-2035 doit permettre au Sénégal de consolider sa politique de préservation du patrimoine forestier tout en améliorant sa capacité d’adaptation aux effets du changement climatique.