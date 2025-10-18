Menu
Omar Pène : après “Douane”, un nouveau titre en hommage à la Police nationale ?


Rédigé le Jeudi 23 Octobre 2025 à 23:40 | Lu 22 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le doyen Omar Pène, figure emblématique de la musique sénégalaise, n’en finit pas de mêler art et engagement citoyen. Après avoir célébré les agents des douanes dans son célèbre morceau “Douane”, le chanteur a laissé entendre, lors d’une rencontre ce jeudi 23 octobre 2025 avec le Directeur général de la Police nationale, Mame Seydou Ndour, qu’un nouveau titre pourrait bientôt voir le jour : “Police”.


Omar Pène : après “Douane”, un nouveau titre en hommage à la Police nationale ?

L’audience, tenue dans une atmosphère cordiale, a porté sur le rôle crucial de la Police dans la société et sur les moyens de renforcer la confiance entre les citoyens et les forces de l’ordre. Un sujet qui n’a rien d’anodin pour l’artiste, connu pour son discours apaisé et ses chansons porteuses d’un message de cohésion sociale.

Sur sa page Facebook, Omar Pène a salué « une belle rencontre, marquée par une volonté commune de collaborer pour mieux faire connaître la mission de la Police nationale et encourager une entente harmonieuse avec le peuple ».

Fidèle à son style empreint de sagesse et d’humanisme, le leader du Super Diamono semble vouloir, à travers la musique, rendre hommage à ceux qui veillent sur la sécurité des citoyens, tout en rappelant l’importance du dialogue et du respect mutuel.

Entre humour et sérieux, l’artiste a lancé l’idée d’un morceau intitulé “Police” — une création qui s’inscrirait dans la continuité de ses chansons à forte portée sociale, comme “Douane” ou “Ngëlaw”.

Au-delà d’un simple hommage, ce projet illustre la vision d’un artiste citoyen, pour qui la musique reste un instrument de paix, de reconnaissance et de rapprochement entre les institutions et la population.

« La culture, c’est aussi cela : chanter pour unir », confiait récemment Omar Pène.
Et avec “Police”, il semble une nouvelle fois prêt à donner la note juste.



Lat Soukabé Fall

