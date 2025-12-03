Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Ma Sane, lead vocal de Waflash, fait un grand retour au Palais des Arts


Rédigé le Mercredi 17 Décembre 2025 à 22:57 | Lu 33 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Après une période d’absence, Ma Sane, lead vocal du célèbre groupe Waflash de Thiès, a retrouvé ses fans pour une soirée exceptionnelle au Palais des Arts. Dès ses premières notes, l’artiste a électrisé la salle, mêlant énergie, émotion et complicité


Ma Sane, lead vocal de Waflash, fait un grand retour au Palais des Arts

La salle comble a vibré au rythme de ses plus grands succès et de ses nouvelles créations, rappelant l’importance de Ma Sane dans le paysage musical sénégalais. Entre performances musicales et échanges chaleureux avec ses admirateurs, elle a confirmé sa place de figure incontournable de la scène locale.

Ce retour triomphal marque une étape majeure dans sa carrière et annonce de nouvelles aventures musicales pour ses fans, impatients de la retrouver à nouveau sur scène aux côtés de Waflash et en solo.




Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags