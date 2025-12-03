Ma Sane, lead vocal de Waflash, fait un grand retour au Palais des Arts

La salle comble a vibré au rythme de ses plus grands succès et de ses nouvelles créations, rappelant l’importance de Ma Sane dans le paysage musical sénégalais. Entre performances musicales et échanges chaleureux avec ses admirateurs, elle a confirmé sa place de figure incontournable de la scène locale.



Ce retour triomphal marque une étape majeure dans sa carrière et annonce de nouvelles aventures musicales pour ses fans, impatients de la retrouver à nouveau sur scène aux côtés de Waflash et en solo.

