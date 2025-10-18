Louga : lancement jeudi des opérations de désencombrement à partir de 19 heures





Des opérations de désencombrement débuteront ce jeudi à partir de 19 heures dans la commune de Louga, selon une annonce faite mardi par la préfète du département, Maude Manga.



Cette première phase s’inscrit dans le cadre des actions de sécurisation et de réorganisation de l’espace public, précise un communiqué de la préfecture.



Les opérations porteront notamment sur le retrait des extensions non réglementaires telles que les cantines, le démontage des panneaux publicitaires non conformes, ainsi que l’enlèvement des épaves de véhicules, indique l’autorité administrative.



Dans un premier temps, elles concerneront les axes Rue 11 Novembre – PAMÉCAS – SENELEC et Pharmacie Bakh Yaye – Keur Thierno Bachir Tall.



La préfète invite les personnes concernées, conformément aux sommations reçues, à retirer leurs installations avant le démarrage effectif des opérations.



Elle appelle par ailleurs à la compréhension et à la collaboration de tous pour assurer le bon déroulement de ces actions d’intérêt général.

