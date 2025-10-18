Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Louga : lancement jeudi des opérations de désencombrement à partir de 19 heures


Rédigé le Mardi 21 Octobre 2025 à 12:16 | Lu 32 fois Rédigé par


La préfecture de Louga annonce le démarrage, jeudi à 19 heures, d’opérations de désencombrement visant à sécuriser et réorganiser l’espace public sur plusieurs axes de la commune.


Louga : lancement jeudi des opérations de désencombrement à partir de 19 heures

 

Des opérations de désencombrement débuteront ce jeudi à partir de 19 heures dans la commune de Louga, selon une annonce faite mardi par la préfète du département, Maude Manga.

Cette première phase s’inscrit dans le cadre des actions de sécurisation et de réorganisation de l’espace public, précise un communiqué de la préfecture.

Les opérations porteront notamment sur le retrait des extensions non réglementaires telles que les cantines, le démontage des panneaux publicitaires non conformes, ainsi que l’enlèvement des épaves de véhicules, indique l’autorité administrative.

Dans un premier temps, elles concerneront les axes Rue 11 Novembre – PAMÉCAS – SENELEC et Pharmacie Bakh Yaye – Keur Thierno Bachir Tall.

La préfète invite les personnes concernées, conformément aux sommations reçues, à retirer leurs installations avant le démarrage effectif des opérations.

Elle appelle par ailleurs à la compréhension et à la collaboration de tous pour assurer le bon déroulement de ces actions d’intérêt général.



Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags