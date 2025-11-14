Nouvelle demande de liberté provisoire rejetée pour Farba Ngom





Selon le journal Libération, le président du Collège des juges d’instruction financiers a rejeté, hier, une nouvelle demande de liberté provisoire déposée par les avocats de Farba Ngom. Cette décision intervient après un premier refus du parquet financier.



Les conseils de Farba Ngom attendent désormais la fixation d’une date au niveau de la Cour suprême, où ils ont introduit un pourvoi contre la décision de la Chambre d’accusation financière. Cette dernière avait refusé d’accorder une liberté provisoire pour raisons médicales, tout en demandant son transfert dans un établissement hospitalier.



Pour rappel, une expertise et une contre-expertise ordonnées par le juge du premier cabinet financier avaient conclu que l’état de santé de Farba Ngom ne correspondait pas au cadre de détention. Malgré cela, la demande de liberté provisoire introduite par ses avocats avait été rejetée par le magistrat instructeur, qui avait ordonné son transfert au pavillon spécial.



Après l’appel de la défense, la Chambre d’accusation financière avait partiellement modifié cette décision en demandant son admission dans un centre hospitalier. Toutefois, jusqu’à hier, Farba Ngom se trouvait toujours au pavillon spécial.

