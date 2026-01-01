Douanes sénégalaises : des recettes records en 2025 et des objectifs largement dépassés

Les Douanes sénégalaises ont signé, en 2025, une performance exceptionnelle dans la mobilisation des ressources budgétaires, allant bien au-delà des objectifs fixés par la loi de finances. Les chiffres arrêtés au 31 décembre 2025 confirment la place centrale de l’administration douanière dans le financement de l’action publique et le renforcement de la souveraineté budgétaire du pays.



À l’issue de l’exercice budgétaire, les liquidations douanières se sont établies à un niveau inédit de 1 618,4 milliards de francs CFA. Ce montant comprend aussi bien les recettes proprement douanières que celles perçues pour le compte d’autres structures, notamment la Direction générale des Impôts et des Domaines à travers les taxes intérieures de consommation, ainsi que les prélèvements communautaires destinés à l’UEMOA et à la CEDEAO.



En matière de recouvrement, les montants mobilisés ont atteint 1 286,1 milliards de francs CFA, dépassant l’objectif annuel fixé à 1 246,2 milliards. Cette performance représente un surplus de 39,9 milliards de francs CFA. Comparée à l’année 2024, elle traduit une progression notable de 103,6 milliards de francs CFA, témoignant d’une dynamique de croissance soutenue.



Ces résultats sont qualifiés d’historiques, avec le franchissement simultané, pour la première fois, des seuils de 1 618,4 milliards de francs CFA en liquidations et de 1 286,1 milliards en recouvrements. Les sommes recouvrées correspondent essentiellement aux recettes issues de la fiscalité douanière et constituent la contribution directe de la Direction générale des Douanes au budget de l’État.



Plusieurs leviers expliquent cette performance remarquable. Il s’agit notamment de l’accélération de la régularisation des recettes liées aux importations de produits pétroliers, d’une meilleure maîtrise de l’assiette des produits à fort rendement fiscal, ainsi que du renforcement des actions de contrôle contre les pratiques frauduleuses. À cela s’ajoutent l’amélioration des contrôles basés sur le renseignement commercial et l’analyse des données, la poursuite de la dématérialisation et de la digitalisation des procédures, y compris au niveau des unités intérieures, ainsi que le maintien d’un climat de confiance et de dialogue avec les acteurs du dédouanement.



Parallèlement à la mobilisation des ressources, les Douanes ont intensifié leurs actions contre les circuits illicites. En 2025, elles ont procédé à la saisie de 1 374 kilogrammes de produits prohibés, pour une valeur estimée à plus de 82,4 milliards de francs CFA, ainsi qu’à l’interception de médicaments non autorisés dont la valeur marchande avoisine 2 milliards de francs CFA.



L’ensemble de ces résultats illustre l’engagement constant de l’administration douanière à allier efficacité budgétaire, sécurisation de l’espace économique et protection des populations, conformément aux orientations stratégiques définies par les autorités de l’État.

