L'Actualité au Sénégal

Notto Diobass : Une dispute autour d’un ventilateur finit au tribunal


Rédigé le Jeudi 16 Octobre 2025 à 12:15 | Lu 31 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une scène de ménage pour le moins inhabituelle a conduit une femme de Keur Birima, localité de Notto Diobass (région de Thiès), devant la barre du tribunal d’instance.
Y. Fall, épouse de K. Diagne, était poursuivie pour coups et blessures volontaires sur son mari, dans une affaire qui a fait grand bruit dans la communauté.


Selon les éléments du dossier, tout serait parti d’un simple désaccord sur l’utilisation… d’un ventilateur.

Le mari, K. Diagne, aurait refusé que son épouse utilise l’appareil. Une querelle éclate, les esprits s’échauffent, et la tension monte rapidement dans le foyer.
Dans un accès de colère, Y. Fall s’empare du ventilateur et frappe son mari, provoquant des blessures.

 

Devant le juge, la prévenue n’a pas nié les faits. Elle a toutefois affirmé avoir agi en légitime défense, soutenant qu’elle avait été battue en premier par son époux.
Les débats ont mis en lumière un climat conjugal tendu, marqué par des disputes récurrentes.

 

Après délibération, le tribunal a reconnu Y. Fall coupable des faits reprochés.
Cependant, tenant compte des circonstances et de l’absence d’antécédents judiciaires, le juge a prononcé une amende de 20 000 FCFA assortie du sursis.
La femme a été libérée à l’issue de l’audience, sous les regards soulagés de ses proches.

 

Cet épisode a relancé dans la localité de Notto Diobass le débat sur les violences conjugales et la gestion des conflits domestiques.
Beaucoup appellent à plus de médiation familiale et de sensibilisation pour éviter que de simples désaccords ne se transforment en drames judiciaires.



Lat Soukabé Fall

