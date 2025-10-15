Menu
Yoff : Tensions entre gendarmes et population après un dégroupissement


Rédigé le Jeudi 16 Octobre 2025 à 01:26


La localité de Yoff a été le théâtre, ces dernières heures, d’une montée de tension entre les gendarmes et les habitants. Selon des témoins, les incidents ont commencé après un déguerpissement effectué par la police dans un quartier populaire, suscitant colère et incompréhension parmi les résidents.


Yoff : Tensions entre gendarmes et population après un dégroupissement

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des échanges vifs entre les policiers et la population, certains habitants accusant les forces de l’ordre d’agir de manière brutale. La situation a nécessité l’intervention de renforts pour éviter que les choses ne dégénèrent davantage.

Les autorités locales appellent au calme et à la concertation, rappelant que les opérations de déguerpissement s’inscrivent dans le cadre d’actions légales d’aménagement urbain, mais elles promettent également de prendre en compte les préoccupations des habitants pour limiter les tensions.

Pour l’instant, aucune arrestation massive n’a été signalée, mais la vigilance reste de mise, et les forces de sécurité affirment surveiller la situation de près pour prévenir tout débordement.




Lat Soukabé Fall

