L'Actualité au Sénégal

Lancement d'une vaste opération de libération de la voie publique à Saint-Louis


Rédigé le Jeudi 16 Octobre 2025 à 14:25 | Lu 47 fois Rédigé par


La commune de Saint-Louis lance une vaste opération de désengorgement sur la RN2 et la digue de Ndioloffène, pour libérer l’espace public et améliorer la circulation.


Ce jeudi, une importante campagne de désengorgement a été lancée dans la commune de Saint-Louis, conformément aux directives émises par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.

Le coup d’envoi de cette initiative a été donné sur l’axe de la Route nationale 2, lors d'une cérémonie officielle dirigée par Abdou Khadre Dieylani Bâ, adjoint au préfet de Saint-Louis.

En marge de cette cérémonie, il a précisé que des actions de sensibilisation et de communication ont été mises en place pour informer les habitants sur les enjeux de cette opération, qui s'inscrit dans une démarche d’intérêt général. La première phase a commencé au niveau de la gare routière de Saint-Louis et s'étendra progressivement jusqu’à l’entrée du pont Faidherbe.

L’opération concernera également la digue de Ndioloffène, où l’objectif est de libérer totalement l’espace public. Le représentant de l’État a encouragé les riverains à coopérer pour le bon déroulement de cette initiative.

Pour garantir l'efficacité et la pérennité des résultats, des rencontres sont prévues avec la mairie de Saint-Louis et les parties prenantes afin d’éviter toute réoccupation illégale des zones dégagées.

Plusieurs structures ont été mobilisées pour appuyer cette opération, notamment l’association “Cadre de vie”, la SONAGED (Société nationale de gestion des déchets), ainsi que les services municipaux. Le déploiement de moyens matériels de nettoyage et de logistique a également été assuré, avec le soutien des forces de l’ordre, dont des éléments du Groupement mobile d’intervention (GMI).

Par ailleurs, un arrêté préfectoral, dont l’Agence de Presse Sénégalaise (APS) a obtenu copie, interdit à partir du 16 octobre toute occupation non autorisée de la voie publique sur les emprises de la RN2 situées dans la commune de Saint-Louis, ainsi que sur la digue de Ndioloffène.

