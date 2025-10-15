Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Nguékhokh – L’autopsie confirme le suicide de l’ancien policier Mbaye Sy


Rédigé le Jeudi 16 Octobre 2025 à 12:23 | Lu 26 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


L’affaire qui a secoué la paisible localité de Nguékhokh, dans le département de Mbour, vient de connaître un nouveau tournant. L’autopsie pratiquée sur le corps de Mbaye Sy, ancien policier et agent immobilier âgé d’environ 70 ans, a confirmé la thèse du suicide par pendaison.


Nguékhokh – L’autopsie confirme le suicide de l’ancien policier Mbaye Sy

Le drame est survenu le lundi 6 octobre, lorsque le septuagénaire a été retrouvé pendu dans sa chambre, dans des circonstances jugées étranges par ses proches. Selon les premiers éléments recueillis sur place, le défunt avait été découvert debout, dos au mur, le cou noué à l’aide d’un morceau de tissu accroché à la grille extérieure de la fenêtre.

Une position inhabituelle et un dispositif jugé fragile avaient immédiatement semé le doute dans l’esprit des voisins et de la famille, convaincus qu’il ne pouvait s’agir d’un suicide. Certains évoquaient même une mise en scène, réclamant une enquête approfondie.

Mais les conclusions du rapport médico-légal établi à l’hôpital de Mbour ont levé toute ambiguïté :

« Le décès est consécutif à une pendaison », indique le document cité par L’Observateur.

Ces résultats confirment donc les premiers constats de la gendarmerie de Nguékhokh, écartant pour l’instant toute piste criminelle.

Selon des sources proches de l’enquête, Mbaye Sy, ancien élément de la Police nationale reconverti dans l’immobilier, vivait seul et aurait traversé une période de profonde détresse morale. Les enquêteurs cherchent désormais à comprendre les raisons intimes qui ont pu pousser cet homme, décrit comme calme et discret, à commettre l’irréparable.

Une enquête est toujours en cours pour éclaircir les dernières zones d’ombre autour de ce drame qui laisse la communauté de Nguékhokh sous le choc.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : Les jeunes derrière Badou Faye lancent officiellement leur mouvement de soutien à “Sénégal Bi Niu Bokk” de Barthélémy Dias

Lat Soukabé Fall - 12/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : Les jeunes derrière Badou Faye lancent officiellement leur mouvement de soutien à “Sénégal Bi Niu Bokk” de Barthélémy Dias
L’aile jeunesse thiessoise s’organise autour de Badou Faye pour renforcer l’ancrage territorial du mouvement citoyen de Barthélémy Dias, en présence du frère de l'ancien maire de Dakar. Le mouvement...

Rond-point de Diakhao à Thiès : désordre et insécurité menacent élèves et riverains

Lat Soukabé Fall - 08/10/2025 - 0 Commentaire
Rond-point de Diakhao à Thiès : désordre et insécurité menacent élèves et riverains
Le rond-point du passage à niveau de Diakhao, axe stratégique menant à la gouvernance, à la préfecture et au Comzone7, est devenu le théâtre quotidien de désordre, embouteillages et pagaille, au...

Actualités

Koutal : un détenu tente de violer une jeune fille et provoque un grave accident en fuyant

Lat Soukabé Fall - 16/10/2025 - 0 Commentaire
Koutal : un détenu tente de violer une jeune fille et provoque un grave accident en fuyant
Un incident choquant s’est produit ce lundi aux environs de 11 heures dans la localité de Koutal, près de Kaolack. Un détenu de la prison locale, bénéficiant d’un régime de détention aménagé, a...

Allou Kagne : des hommes armés attaquent deux usines et s’enfuient avec 50 millions F CFA

- 16/10/2025 - 0 Commentaire
Allou Kagne : des hommes armés attaquent deux usines et s’enfuient avec 50 millions F CFA
À Allou Kagne, une vingtaine d’hommes armés ont attaqué les usines CIMAF et CBMI, emportant un coffre contenant 50 millions F CFA avant de prendre la fuite.   La nuit de dimanche à lundi a été...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags