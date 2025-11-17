Menu
Fatick : saisie de plus de 500 kg de substances interdites à Pethie Makha


Rédigé le Mardi 18 Novembre 2025 à 07:15


La brigade de Fimela a intercepté plus de 500 kg de produits prohibés à Pethie Makha, abandonnés par un réseau en fuite lors d’une opération menée dans la nuit du 16 au 17 novembre.


Dans le cadre des actions menées pour contrer les activités illicites, la brigade de Fimela, relevant de la Compagnie de Gendarmerie de Fatick, a réalisé une importante saisie dans la nuit du 16 au 17 novembre 2025 dans le village de Pethie Makha.

Cette opération a été conduite à la suite d’un renseignement signalant l’existence d’un réseau actif dans cette zone. Alertés par l’arrivée des gendarmes, les individus impliqués ont pris la fuite, abandonnant sur place plus de 500 kilogrammes de substances interdites.




