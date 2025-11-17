Fatick : saisie de plus de 500 kg de substances interdites à Pethie Makha





Dans le cadre des actions menées pour contrer les activités illicites, la brigade de Fimela, relevant de la Compagnie de Gendarmerie de Fatick, a réalisé une importante saisie dans la nuit du 16 au 17 novembre 2025 dans le village de Pethie Makha.



Cette opération a été conduite à la suite d’un renseignement signalant l’existence d’un réseau actif dans cette zone. Alertés par l’arrivée des gendarmes, les individus impliqués ont pris la fuite, abandonnant sur place plus de 500 kilogrammes de substances interdites.

