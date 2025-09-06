|
Le Portail de Thiès sur le Web
|
🇸🇳 Sénégal : Un nouveau gouvernement dévoilé par le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko 06/09/2025 🚨 Vols de batteries de voitures à Fahu : Un suspect activement recherché 28/08/2025 Plan Sénégal Émergent 2050 : Magueye Badiane et les Femmes Leaders unissent leurs forces pour un développement inclusif et souverain 28/08/2025 Thiès : Le ministre Birame Soulèye Diop au chevet des sinistrés après de fortes inondations 24/08/2025 Thiès – 500 artisans sénégalais bénéficient du programme Élan Ci Artisanat pour l'inclusion financière et numérique 23/08/2025
L'Actualité au Sénégal
Nomination d'Amadou Ba ministre d'artisanat le president des ouvrier Thiés liste les maux du secteur
Rédigé le Mardi 9 Septembre 2025 à 00:54 | Lu 26 fois Rédigé par Rédaction
Actualité à Thiès
Thiès : Les ferrailleurs en colère, sit-in contre les industriels
Lat Soukabé Fall - 07/09/2025 - 0 Commentaire
À Thiès, l’ambiance était tendue ce week-end devant le lieu du rassemblement des ferrailleurs. Regroupés en grand nombre, pancartes et banderoles en main, les membres de l’Association des...
Thiès : Le mouvement "Thiès d’abord" soutient l’éducation et les sinistrés des inondations
Lat Soukabé Fall - 26/08/2025 - 0 Commentaire
Actualités
Jeune chauffeur en panique sur la VDN 3 : retour sur un accident et ses enjeux
Lat Soukabé Fall - 09/09/2025 - 0 Commentaire
Un camion poubelle a perdu le contrôle sur la VDN 3, en direction de la Foire, et s’est immobilisé sur le gros caillou séparant les voies aller et retour. Le jeune chauffeur, visiblement paniqué, a...
Keur Massar : démantèlement d’un vaste réseau de vol d’électricité impliquant des prestataires de la SENELEC
Rédaction - 09/09/2025 - 0 Commentaire
