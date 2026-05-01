Nioro : une élève de CM1 enceinte, un voisin interpellé après une plainte

Selon les premiers éléments, la victime est une fillette de 11 ans, élève en classe de CM1, placée sous la responsabilité de la plaignante. Les deux familles vivant dans des concessions voisines, l’enfant avait l’habitude de se rendre chez le mis en cause pour de petites tâches quotidiennes, notamment pour chercher de l’eau.





D’après la plainte, des faits se seraient produits lors d’un passage de la fillette au domicile du voisin. Elle aurait ensuite été retrouvée dans un état préoccupant, ce qui aurait alerté son entourage.





La plaignante indique également que l’enfant aurait été menacée afin de ne pas parler de ce qu’elle aurait subi. Par la suite, son état de santé se serait dégradé, au point de ne plus pouvoir suivre correctement les cours.





C’est la découverte de la grossesse qui aurait poussé la famille à saisir les autorités judiciaires pour demander l’ouverture d’une enquête.





Le mis en cause, M. Seck, a été interpellé puis placé en garde à vue. Il est entendu dans le cadre d’une enquête ouverte pour faire la lumière sur cette affaire.





Le parquet de Kaolack a été informé et les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances exactes des faits rapportés.

