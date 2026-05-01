Fausse identité dans l’arène : Bébé Diène et le scandale des documents falsifiés

Tout serait parti d’une déclaration du lutteur Zarco, qui avait publiquement mis en doute l’identité réelle de son adversaire. Une sortie initialement perçue comme une provocation dans le cadre de la lutte, mais qui a finalement déclenché l’ouverture d’investigations officielles.





Les enquêtes menées par la Direction de l’automatisation des fichiers (DAF) ont rapidement mis en évidence des incohérences autour de l’identité du lutteur.





D’après les premiers éléments, Bébé Diène, inscrit à l’état civil sous le nom de Mamadou Thiam, serait en réalité Amadou Cheikhou Diallo, de nationalité guinéenne. Il aurait évolué dans l’arène sénégalaise depuis plusieurs années sous une identité supposée.





Entendu par les enquêteurs, il aurait reconnu avoir fait appel à un intermédiaire pour obtenir des documents administratifs de manière irrégulière. Ce dernier aurait mis en place un système de substitution de filiation afin de faciliter l’obtention de papiers officiels.





Grâce à ce montage, plusieurs documents auraient été délivrés, notamment une carte nationale d’identité, un passeport ainsi qu’une licence de lutte lui permettant de participer aux compétitions au Sénégal.





L’enquête met également en cause un agent d’état-civil en poste à Wakhinane Nimzatt. Celui-ci est soupçonné d’avoir facilité l’introduction de fausses déclarations dans des registres parallèles, en dehors des procédures légales.





Lors d’une descente autorisée par la justice, les enquêteurs auraient découvert un registre irrégulier présentant de nombreuses anomalies, notamment l’absence de numérotation cohérente et de signatures officielles.





Plusieurs autres personnes seraient impliquées dans ce système présumé de fraude. Les autorités ont déjà identifié plusieurs bénéficiaires de ces documents falsifiés et les investigations se poursuivent.





Les principaux mis en cause, à savoir le lutteur, l’intermédiaire et l’agent d’état-civil, ont été placés en garde à vue. Ils devraient être présentés au parquet dans les prochains jours pour répondre de plusieurs chefs d’accusation, dont association de malfaiteurs et faux et usage de faux en écriture publique.

