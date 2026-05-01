Affaire des terrains litigieux : un promoteur immobilier arrêté par la gendarmerie

D’après des sources proches de l’enquête, l’homme est visé par plusieurs plaintes liées à des opérations de vente de terrains jugées contestées. Les accusations portent principalement sur des cessions de parcelles accompagnées de documents présentés comme officiels, mais dont la fiabilité est remise en cause par les victimes.





L’une des premières plaintes remonte au 10 janvier 2026. À cette date, il aurait vendu deux terrains de 300 m² chacun à différents acquéreurs, avec des actes de cession et des décharges à l’appui. Sur cette base, un acheteur aurait même entamé des travaux de construction, avant de voir sa clôture détruite par des personnes se réclamant des véritables propriétaires.





D’autres victimes évoquent un scénario similaire. Une plaignante affirme avoir acquis onze parcelles auprès du même promoteur, sans jamais obtenir les documents administratifs nécessaires. Selon elle, les promesses d’attribution de terrains se seraient multipliées sans concrétisation, avec des déplacements successifs sur différents sites sans possibilité d’occupation réelle.





Au total, dix-sept plaintes ont été recensées par les enquêteurs, ce qui a déclenché une traque active du suspect. L’interpellation à Yenne marque une avancée importante dans ce dossier.





L’enquête se poursuit afin de faire la lumière sur l’ensemble des faits, d’identifier d’éventuelles autres victimes et d’évaluer l’ampleur réelle du préjudice.

