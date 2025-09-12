Menu
Nicolas Jackson officiellement présenté au Bayern Munich


Nicolas Jackson, nouvel attaquant du Bayern Munich, exprime sa joie de rejoindre le club bavarois et ambitionne de devenir un atout majeur sous la direction de Vincent Kompany.


Transféré récemment du club anglais Chelsea au Bayern Munich, Nicolas Jackson a été présenté aux médias et aux supporters bavarois. L’attaquant sénégalais a exprimé son enthousiasme à l’idée de rejoindre l’équipe et son impatience de débuter la compétition.

« Je suis très heureux d’être ici et de m’entraîner avec mes coéquipiers. Je connais déjà certains joueurs et j’ai hâte que les matchs commencent », a-t-il confié lors de sa première conférence de presse. Concernant l’écart entre la Premier League et la Bundesliga, il a ajouté : « Je ne peux pas encore dire la différence, car je n’ai pas joué ici. Peut-être que demain je le saurai. J’ai déjà évolué en Espagne et en Angleterre, et ce sera ma première expérience en Allemagne. »

Revenant sur son arrivée à Munich, l’international sénégalais a reconnu avoir traversé quelques incertitudes, mais toujours avec la conviction de rejoindre le club :
« Il y a eu des moments difficiles, mais j’étais confiant de rester ici, car c’était ma volonté. J’avais déjà échangé avec l’entraîneur et la direction. Je suis content d’être là. »

Jackson se définit comme un attaquant adaptable :
« Je suis avant-centre, mais je peux aussi évoluer comme deuxième attaquant. Mon objectif est d’aider l’équipe et de jouer pour l’entraîneur et le club. »

Son entraîneur, Vincent Kompany, s’est montré optimiste sur son intégration :
« La première phase est essentielle pour lui. C’est un athlète de nature, il retrouvera vite sa pleine forme. Il a déjà prouvé sa capacité à marquer en Premier League. Nous allons rapidement tirer profit de ses qualités. »

Avec de grandes ambitions, Nicolas Jackson entend désormais s’imposer comme une pièce maîtresse du Bayern Munich pour la saison à venir.




