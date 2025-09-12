Nicolas Jackson officiellement présenté au Bayern Munich

Transféré récemment du club anglais Chelsea au Bayern Munich, Nicolas Jackson a été présenté aux médias et aux supporters bavarois. L’attaquant sénégalais a exprimé son enthousiasme à l’idée de rejoindre l’équipe et son impatience de débuter la compétition.



« Je suis très heureux d’être ici et de m’entraîner avec mes coéquipiers. Je connais déjà certains joueurs et j’ai hâte que les matchs commencent », a-t-il confié lors de sa première conférence de presse. Concernant l’écart entre la Premier League et la Bundesliga, il a ajouté : « Je ne peux pas encore dire la différence, car je n’ai pas joué ici. Peut-être que demain je le saurai. J’ai déjà évolué en Espagne et en Angleterre, et ce sera ma première expérience en Allemagne. »



Revenant sur son arrivée à Munich, l’international sénégalais a reconnu avoir traversé quelques incertitudes, mais toujours avec la conviction de rejoindre le club :

« Il y a eu des moments difficiles, mais j’étais confiant de rester ici, car c’était ma volonté. J’avais déjà échangé avec l’entraîneur et la direction. Je suis content d’être là. »



Jackson se définit comme un attaquant adaptable :

« Je suis avant-centre, mais je peux aussi évoluer comme deuxième attaquant. Mon objectif est d’aider l’équipe et de jouer pour l’entraîneur et le club. »



Son entraîneur, Vincent Kompany, s’est montré optimiste sur son intégration :

« La première phase est essentielle pour lui. C’est un athlète de nature, il retrouvera vite sa pleine forme. Il a déjà prouvé sa capacité à marquer en Premier League. Nous allons rapidement tirer profit de ses qualités. »



Avec de grandes ambitions, Nicolas Jackson entend désormais s’imposer comme une pièce maîtresse du Bayern Munich pour la saison à venir.

